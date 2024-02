Locul unde femeile sunt aprige la manie. Sute de barbati au fost "altoiti" de partenerele de viata

Potrivit unei statistici realizate de Inspectoratul Judetean de Politie Neamt, in 2023 au fost inregistrate 1.134 de infractiuni care intra sub incidenta Legii 217/2003, constatandu-se o scadere cu 180 de cazuri fata de anul precedent. Actul normativ reglementeaza prevenirea si combaterea violentei in familie.In urma acestor fapte, de suferit au avut 1.018 persoane majore, dintre care 771 sunt femei, iar 247 barbati. In functie de incadrarea juridica din Codul penal, cele mai multe dintre ... citește toată știrea