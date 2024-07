Locuri de joaca mai sigure pentru copiii pietrenilor

In incinta a opt spatii de joaca din Piatra-Neamt a fost montat sau este in curs de montare un strat de tartan, suprafata de protectie pentru copiii care folosesc echipamentele din locurile special dedicate lor. Acest tip de montaj s-a incheiat in spatiile de joaca situate pe strada General Dascalescu (langa blocurile T3-T4), strada Nufarului (bloc ANL), strada Ecoului (langa scoala "Nicu Albu") si strada Constantin Matase (bloc 14).In aceasta saptamana se monteaza tartan in locurile de joaca ... citește toată știrea