"Lotru" condamnat

Vineri, judecatorii pietreni l-au condamnat la inchisoare fara perivare de libertate pe un barbat din comuna Piatra Soimului care, in ziua de 7 decembrie 2019, a taiat ilegal si sustras mai multi arbori din padurea Ocolului Silvic Roznov.In cauza este vorba despre Irinel Ioan Nicorescu. El a primit un an si patru luni, cu un termen de supraveghere de doi ani. In acest interval, individul este obligat sa mearga periodic la "semnat", sa anunte orice deplasare care depaseste cinci zile, sa ... citeste toata stirea