"Lotru" dus la inchisoare

In ziua de 11 ianuarie, politistii Sectiei Rurale Ion Creanga l-au depistat pe un tanar in varsta de 24 de ani, din comuna Bozieni, condamnat la patru ani si cinci luni de inchisoare, pentru talharie calificata, ultraj si taiere ilegala de arbori.In cauza este vorba despre Florin Muraru.Pe 26 martie 2021, acesta, impreuna cu mai multi membri ai clanului Cirmaciu, din aceeasi localitate, s-au dus la furat lemne in zona "la cuci" si au fost observati de un padurar al Ocolului Silvic "Cetatuia", ... citeste toata stirea