Lovit de masina pe "zebra"

Un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Savinesti, a fost grav accidentat in seara de 11 martie, in orasul Roznov. Evenimentul s-a petrecut la ora 21.20, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. El traversa regulamentar Drumul National 15, pe marcajul pietonal, in dreptul unui magazin non-stop, si a fost izbit de o masina (Volkswagen cu numar de Bucuresti) la volanul careia se afla un tanar de 27 de ani, din Tibucani. Soferul circula pe directia municipiul Piatra-Neamt - ... citește toată știrea