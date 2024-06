Lucian Micu, candidatul PSD pentru Primaria Roman: "Guvernul PSD se tine de promisiune si de treaba si vom putea cu totii sa ne bucuram de un trafic sigur si rapid pe noua autostrada"

Ministrul Transporturilor si Infrastructurii, Sorin Grindeanu, a fost luni prezent in zona Roman, pentru a urmari modul in care se desfasoara lucrarile la autostrada A7, ce trece pe langa Roman. L-am insotit in aceasta vizita, la care a fost prezent si constructorul, si pot confirma ceea ce vedem cu totii: Guvernul PSD se tine de promisiune si de treaba si vom putea cu totii sa ne bucuram de un trafic sigur si rapid pe noua autostrada.Pentru mine, autostrada reprezinta nu doar un drum care ne ... citește toată știrea