Lucrari la Spitalul Roman vineri si sambata. CPU nu preia in aceste zile urgentele si nici prezentarile directe

Spitalul Municipal de Urgenta Roman a anuntat ca, in perioada 9-10 decembrie, la unitatea medicala vor avea loc mai multe lucrari de executie - inlocuire post transformare in anvelopa si MCAV si lucrari de racordare la reteaua publica de distributie.Astfel, Spitalul Municipal de Urgenta Roman isi reduce activitatea medicala in perioada 9 - 10 decembrie, astfel incat Compartimentul de Primiri Urgente (CPU) Roman nu va prelua urgentele medicale care se vor adresa Serviciului 112 si nici ... citeste toata stirea