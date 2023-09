In aceasta perioada, la Spitalul Municipal de Urgenta Roman se desfasoara lucrari de extindere si reamenajare, in cadrul unui proiect cu finantare europeana in valoare de peste 16 milioane de lei. In urma implementarii acestui proiect, unitatea medicala va avea un nou centru imagistic si va beneficia de reabilitarea si modernizarea spatiilor existente."Proiectul de extindere si modernizare a Ambulatoriului Spitalului Municipal de Urgenta Roman prinde tot mai mult contur. Constructia este in ... citeste toata stirea