Primaria municipiului Roman a anuntat miercuri, 4 octombrie, efectuarea unor lucrari in zona sensului giratoriu de la Favorit, in vederea fluidizarii traficului rutier, la accesul dinspre strada Sucedava."Siguranta in trafic reprezinta o prioritate pentru administratia locala. De aceea, in urma analizei efectuate impreuna cu autoritatile abilitate, am inceput lucrarile de extindere a accesului in sensul giratoriu din zona Favorit, cu scopul de a crea doua benzi dinspre strada Sucedava. ... citeste toata stirea