Luni incep probele scrise ale Bacalaureatului. 3.200 de elevi s-au inscris la examen in judetul Neamt

In perioada 23 - 27 mai, la nivelul judetului Neamt au fost inscrisi, prin secretariatele unitatilor de invatamant liceal, 3.235 de elevi in vederea sustinerii examenului de national de bacalaureat, sesiunea iunie - iulie 2022, dintre care 3.005 candidati sunt din promotia curenta, iar 230 de candidati din serii anterioare, informeaza Inspectoratul Scolar Judetean (ISJ) Neamt.In perioada 6 - 17 iunie s-au sustinut probele de competente lingvistice si digitale in unitatile de invatamant liceal ... citeste toata stirea