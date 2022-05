Lupta contracronometru pentru viata unei fetite de sase luni. A fost resuscitata timp de aproape o ora

Salvatorii nemteni, alaturi de medici, incearca sa salveze viata unei fetite de sase luni.Marti, 3 mai, in jurul orei 12.30, o femeie a sunat la 112 spunand ca bebelusul ei, in varsta de sase luni, nu mai respira. La locuinta femeii, din satul Izvoare, comuna Dumbrava Rosie, a ajuns in scurt timp echipajul SMURD TIM. Salvatorii au gasit fetita in stop cardio respirator si au inceput manevrele de resuscitare. Dupa aproape o ora, inima fetitei a reinceput sa bata."Un apel la 112, de la ora 12: ... citeste toata stirea