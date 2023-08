Miercuri, 9 august, Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca ostaticul roman rapit in Burkina Faso in 2015, Iulian Ghergut, originar din satul Traian, comuna Sabaoani, a fost eliberat si se afla in siguranta in Romania."In continuarea precizarilor de presa ale Ministerului Afacerilor Externe privind demersurile permanente efectuate de catre Celula de criza interinstitutionala, constituita din Ministerul Afacerilor Externe si institutiile competente, in rezolvarea situatiei ... citeste toata stirea