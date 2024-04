Mai putine abuzuri asupra copiilor din Neamt, dar mai grave, in prima parte a acestui an

Numarul cazurilor de abuz asupra copiilor a fost in scadere in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, informeaza Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului (DGASPC) Neamt.Potrivit statisticilor, in perioada ianuarie-martie 2024, Serviciul de asistenta si interventie in situatii de abuz din cadrul DGASPC Neamt a instrumentat in total 172 de cazuri de abuz asupra copiilor, majoritatea fiind inregistrate in mediul rural. S-au ... citește toată știrea