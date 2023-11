Marti, 21 noiembrie, in cadrul unei sedinte extraordinare de indata, Consiliul Local al municipiului Roman a decis alocarea sumei maxime de 80.000 de lei pentru manifestarile organizate de primarie la finalul acestui an. Suma este de 3,75 ori mai mica fata de cea de 300.000 de lei alocata pentru manifestarile similare desfasurate anul trecut, avand in vedere prevederile ordonantei 90 din 27 octombrie 2023 pentru aprobarea unor masuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023, "ordonanta ... citeste toata stirea