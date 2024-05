Maini maiastre, pastratoare ale mestesugurilor traditionale. Cine sunt premiantii la Festivalul "Lada cu zestre"

Piatra Neamt a fost, timp de trei zile, la sfarsitul saptamanii trecute, gazda Festivalului de Arta Populara "Lada cu zestre", editia XVIII-a, cu acest prilej fiind acordate premiile "Neculai Popa".Distinctiile poarta numele unui mare mester din Neamt, care a infiintat in satul natal, Tarpesti, cel mai mare muzeu de arta populara din Romania, in colectiile acestuia fiind zeci de mii de exponate.Anul acesta, la manifestarea care a avut loc in Parcul Central al municipiului strajuit de ... citește toată știrea