Mama violenta - condamnata la inchisoare

Judecatoria Bicaz a condamnat-o, ieri, la inchisoare cu suspendare, pe localnica Maria Butunoi, pentru violenta in familie (si-a batut copilul).Ei i-a fost satabilit un termen de supraveghere de doi ani, interval in care trebuie sa mearga periodic la "semnat" si sa urmeze in mod regulat tratamentul medical psihiatric recomandat de specialisti, pana la insanatosire sau obtinerea unei ameliorari care sa inlature starea de pericol. Tot luni, aceiasi judecatori l-au condamnat si pe Danut Moldovan ... citeste toata stirea