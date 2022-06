Mamici judecate pentru inselaciune

32 de femei din judetul nostru, Iasi, Suceava si Botosani au fost puse sub acuzare de procurorii suceveni, la sfarsitul acestei saptamani, dupa ce ar fi obtinut ilegal indemnizatii pentru cresterea copilului.Ele sunt acuzate de: inselaciune, uz de fals (inscrisuri sub semnatura privata si oficiale), participatie improprie la fals intelectual, complicitate la inselaciune in forma continuata, fals in inscrisuri sub semnatura privata, fals intelectual si participatie improprie la inselaciune. ... citeste toata stirea