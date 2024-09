Mancarea primita la scoala este singura masa pentru multi copii din Romania

Scoala a inceput pentru multi copii tot in saracie, fara rechizite, carti si ghiozdane si fara sa aiba parte de hrana suficienta acasa, in familie. Sunt cazuri in care singura masa a zilei pentru cei mici este mancarea primita la scoala, fie calda, fie sub forma de sandvis sau corn si lapte. Peste 22 la suta dintre elevi sunt intr-o astfel de situatie, arata datele neoficiale, publicate de una dintre organizatiile care apara drepturile copiilor.La scoala din satul Ruseni, in judetul Neamt, ... citește toată știrea