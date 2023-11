Vineri, 1 Decembrie, Primaria Municipiului Roman ii invita pe romascani in centrul orasului, in Piata "Roman Voda", pentru a sarbatori Ziua Nationala a Romaniei. De la ora 10:30, in deschiderea manifestarilor, Corala "Diaconia" a Arhiepiscopiei Romanului si Bacaului va sustine un colaj de cantece patriotice, dupa care, de la ora 11:00, va avea loc defilarea garzii de onoare si a tehnicii militare. Vor urma depunerea de coroane si alocutiunile autoritatilor centrale si locale, intr-un moment de ... citeste toata stirea