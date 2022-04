Mari nereguli la spitalul unde zece oameni au ars de vii. Ce a constatat ISU

Controalele efectuate de ISU Neamt in spitale au scos la iveala destule mari nereguli, inclusiv la cel unde zece pacienti au ars de vii intr-un catastrofal incendiu. Cadrele Inspectoratulului pentru Situatii de Urgenta "Petrodava" au efectuat, in acest an, controale pentru prevenirea situatiilor de urgenta la unitatile sanitare din judet, o multitudine de abateri fiind constatate. Verificari au fost la Spitalul Judetean de Urgenta (SJN) Piatra Neamt, Spitalul de Urgenta Roman, la spitalele din ... citeste toata stirea