In fiecare an, in a treia zi de joi a lunii noiembrie este marcata "Ziua nationala fara tutun", care are scopul de a constientiza populatia si decidentii politici in legatura cu enorma povara sociala (boli, dizabilitati, decese premature) generata de consumul de tutun, ca punct de plecare pentru initierea de modificari comportamentale si masuri legislative adecvate, informeaza Directia de Sanatate Publica (DSP).Campania are ca scop cresterea constientizarii in randul tinerilor si a populatiei ... citeste toata stirea