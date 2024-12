Masina confiscata de politisti, in localitatea Pildesti

Politistii din cadrul Serviciul de Investigatii Criminale Neamt au actionat sambata, 21 decembrie, in localitatile Cordun si Horia, pe linia prevenirii si combaterii traficului si furtului de autovehicule, informeaza IPJ Neamt. Astfel, in localitatea Pildesti a fost identificat un autovehiculul, inmatriculat in Germania, apartinand unui barbat, in varsta de 37 de de ani, bun cautat pentru confiscare de catre autoritatile judiciare din aceasta tara."In urma activitatilor ... citește toată știrea