Masina de politie implicata intr-un accident rutier, doi politisti au fost raniti

Marti seara, 3 ianuarie, in jurul orei 18.20, pe DN 15, in comuna Savinesti, a avut loc un accident rutier, in care a fost implicata si o autospeciala de politie din cadrul IPJ Neamt aflata in misiune, in urma caruia doi politisti au fost raniti.Pompierii au instiintati despre producerea accidentului la ora 18:21, in evenimentul rutier fiind implicate un autoturism in care se aflau trei persoane si o autospeciala a IPJ Neamt, in care se aflau doi politisti. La locul accidentului au fost ... citeste toata stirea