Masina furata din Bicaz Chei, gasita la Harghita

O Dacia Duster, inmatriculata NT-03-XWM (cu seria caroseriei UU1HSDACN47849593), fabricata in 2012, care apartine unei firme din comuna Bicaz Chei, a fost sustrasa de un harghitean in varsta de 36 de ani, in noaptea de 11 spre 12 ianuarie.Furtul a fost descoperit a doua zi de un angajat al firmei de 49 de ani si, in mai putin de 12 ore, oamenii legii au recuperat masina din judetul Harghita.Cercetarile au aratat ca hotul a gasit autoturismul decuiat, cu cheile in interior, l-a pornit si s-a ... citeste toata stirea