O masina in valoare de aproximativ 15.000 de euro, data in urmarire de autoritatile din Norvegia, a fost gasita de politisti la sfarsitul saptamanii trecute, in curtea unui barbat din comuna Negresti.Autoturismul a fost indisponibilizat iar cel in cauza este cercetat pentru abuz de incredere.In alta ordine de idei, dar pe aceeasi linie rutiera, sambata seara, la ora 23.30, in Ceahlau, oamenii legii au ... citeste toata stirea