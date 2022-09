In noaptea de duminica spre luni, 11 spre 12 septembrie, in jurul orei 03:00, un autoturism aflat in parcarea din fata Primariei Roznov a luat foc."Incendiul se manifesta cu flacara deschisa la compartimentul motor al autoturismului. Exista riscul ca incendiul sa se propage la alte doua masini parcate in imediata apropiere", potrivit informatiilor furnizate de ... citeste toata stirea