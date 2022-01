Masina in flacari, pe strada Bogdan Dragos

Marti dimineata, 25 ianuarie, in jurul orei 7:51, pompierii au fost solicitati, prin apel la 112, sa intervina pentru stingerea unui incendiu produs la un autoturism, in municipiul Roman, informeaza ISU Neamt.La locul solicitarii s-au deplasat pompierii romascani cu o autospeciala de stingere si o ambulanta SMURD. La sosirea pompierilor, incendiul se manifesta cu flacara deschisa la partea din fata a unui autoturism parcat in curtea unei case din strada Bogdan Dragos."Pompierii au ... citeste toata stirea