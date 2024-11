Masina izbita de duba, proiectata in gard

Ieri dimineata, in comuna Bicazu Ardelean, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea unei persoane.Evenimentul s-a petrecut pe la ora 8, in urmatoarele imprejurari stabilite de oamenii legii. Un localnic in varsta de 33 de ani conducea o autoutilitara pe Drumul National 12C, dinspre Bicaz Chei catre Tasca, nu a pastrat distanta de siguranta in mers si a izbit masina din fata, la volanul careia se afla o consateanca de 32 de ... citește toată știrea