O bucata de stanca desprinsa din versantul Cheilor Bicazului a cazut, duminica dupa-amiaza, pe un autoturism aflat in mers, a spart parbrizul si a ranit pasagera aflata pe locul din dreapta soferului. Incidentul a avut loc pe la ora 14, in afara localitatii Bicaz Chei. Autoturismul era condus pe DN 12C, catre Lacu Rosu, de un tanar in varsta de 28 de ani, din comuna Alexandru cel Bun. Prietena lui (20 de ani) a suferit contuzie la mana stanga. Soferul ... citeste toata stirea