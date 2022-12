Masina lovita de tren

Ieri dimineata, in comuna Timisesti, a avut loc un grav accident rutier soldat cu ranirea unei localnice in varsta de 23 de ani si a fratelui acesteia de 7 ani.Evenimentul s-a petrecut la ora 7.40, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Tanara conducea un autoturism pe DJ 155B, nu s-a asigurat le trecerea la nivel cu calea ferata, iar masina a fost izbita de locomotiva trenului de persoane Regio care circula dinspre Pascani catre Targu-Neamt. La locul accidentului au intervenit ... citeste toata stirea