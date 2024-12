Masina rasturnata in albia paraului

Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, in seara de 6 decembrie, la iesirea din satul Turturesti (al comunei Girov).Evenimentul a avut loc pe la ora 17, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 75 de ani conducea o masina pe Drumul National 15D, a pierdut controlul directiei, a iesit de pe sosea si s-a rasturnat pe cupola in albia paraului Potocina. Soferul s-a ales cu mai multe leziuni si a fost scos din autoturism de ceilalti ... citește toată știrea