Masina rasturnata in intersectie

Ieri dimineata, in municipiul Roman, a avut loc un accident rutier soldat cu ranirea a doua persoane.Evenimentul s-a petrecut la ora 7.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 40 de ani conducea o masina pe strada Primaverii, nu a oprit la indicatorul "STOP", si a izbit masina care circula pe strada Martir Closca. La volanul acesteia se afla o tanara de 26 de ani, din comuna Stanita. In urma impactului, autoturismul care avea prioritate s-a rasturnat pe ... citeste toata stirea