Neatentia in conducere a dus la producerea unui accident rutier, ieri dupa-amiaza, pe un drum din satul Pangaracior (al comunei Pangarati).Evenimentul s-a petrecut pe la ora 12.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. O localnica in varsta de 64 de ani conducea un Volkswagen Passat, a pierdut controlul directiei si s-a rasturnat pe cupola in albia unui ... citeste toata stirea