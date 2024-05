Masina spulberata de tren, in Neamt. Soferul care a fortat trecerea de cale ferata a scapat teafar

Un nou accident feroviar s-a petrecut in judetul Neamt. Masina unui conducator auto iresponsabil, care nu a fost ranit, a fost surprins pe calea ferata de o garnitura a unui tren de persoane.Pompierii de la Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Petrodava", alaturi de cadre medicale si politisti, au fost solicitati sa intervina luni, 13 mai 2024, la un accident feroviar. Acesta s-a petrecut la Dumbrava Rosie, in apropiere de Piatra Neamt, in jurul orei 10.16, fiind anuntat fortelor de ... citește toată știrea