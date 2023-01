Masina strapunsa de un parapet metalic

Trei oameni au fost la un pas de moarte, in dupa-amiaza de 15 ianuarie, dupa producerea unui accident rutier in comuna Bodesti.Evenimentul a avut loc pe la ora 16.30, in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Un localnic in varsta de 70 de ani conducea o masina pe DJ 155 si, pe fondul vitezei si cetii, inainte de o curba la dreapta, a pierdut controlul directiei intrand intr-un parapet metalic. Glisiera a strapuns parbrizul chiar pe mijloc iesind apoi pe laterala din dreptul ... citeste toata stirea