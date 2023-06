Joi, 1 iunie, un accident rutier a avut loc pe strada Bogdan Dragos, in urma caruia doua masini s-au lovit si una a fost proiectata in gardul unui imobil.Accidentul a avut loc in jurul orei 20:00.Dupa primele investigatii efectuate de politisti, s-a constatat ca un tanar in varsta de 23 de ani, din judetul Iasi, care conducea un autoturism pe strada Tineretului, nu a respectat semnificatia indicatorului "Oprire" la intersectia ... citeste toata stirea