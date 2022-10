Microbuz cu noua persoane, rasturnat la Pangarati

Sambata seara, la ora 22.30, a avut loc un accident rutier spre duminica noaptea, pe podul de peste canalul raului Bistrita, la intersectia spre satul Stejaru, in comuna Pangarati.Evenimentul s-a petrecut in urmatoarele imprejurari stabilite de politisti. Soferul unui microbuz imatriculat in Republica Molodova, in care se aflau noua persoane, si care tracta o platforma pe care era o masina a fost izbit de un autoturism condus de un localnic in varsta de 19 ani. Acesta din urma se angajase ... citeste toata stirea