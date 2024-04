Microbuz cu pasageri izbit de autocisterna

Luni dupa-amiaza, pe fondul neratentiei in conducere, a avut loc un accident rutier pe DN 15, in satul Poiana Largului (al comunei Poiana Teiului). Evenimentul s-a petrecut la ora 18.2, cand un o autocisterna (goala) condusa de un barbat in varsta de 39 de ani s-a izbit intr-un microbuz de transport persoane la volanul caruia era un barbat de 49 de ani. In microbuz se aflau patru pasageri. La locul evenimentului au intervenit pompierii Garzii 2 si ... citește toată știrea