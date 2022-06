Ministerul Dezvoltarii, dupa prabusirea podului de la Lutca: "Obiectivul de investitii nu a fost finalizat"

In urma incidentului survenit joi, 9 iunie, in care podul rutier dintre localitatile Sagna si Lutca, de pe drumul judetean DJ 207A, s-a prabusit, dupa ce cu doar sapte luni in urma fusese redat traficului in urma reabilitarii, Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a facut mai multe precizari.Astfel, din punctul de vedere al Ministerului Dezvoltarii, obiectivul de investitii nu a fost finalizat, intrucat nu a fost transmis Procesul Verbal de Receptie la ... citeste toata stirea