Ministerul Dezvoltarii: o singura lege si autorizatii de constructii de la un singur ghiseu

Miercuri, 13 aprilie, Ministerul Dezvoltarii a anuntat ca a elaborat un singur cod legislativ pentru constructii, urbanism si amenajarea teritoriului, care va inlocui cele zece legi in vigoare, vechi de 30 de ani, modificate substantial in ultimii ani. Conform declaratiilor ministrul Dezvoltarii, Cseke Attila, proiectul de act normativ, care a fost publicat miercuri in transparenta decizionala, prevede procurarea autorizatiilor de constructii online, de la un singur ghiseu, intr-un timp ... citeste toata stirea