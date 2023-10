Miercuri, 18 octombrie, Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale a anuntat ca dosarele de pensii ale romanilor care au lucrat in Italia urmeaza a fi solutionate mai rapid, in urma unei intalniri pe aceasta tema pe care ministrul roman de resort a avut-o cu omologul sau italian.Astfel, ministrul Simona Bucura-Oprescu a avut la Luxemburg, la solicitarea sa si in marja Consiliului Uniunii Europene dedicat ministrilor muncii, ocuparii si politicilor sociale, o intalnire bilaterala cu omologul ... citeste toata stirea