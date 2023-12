Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, s-a aflat ieri in judetul Neamt, intr-o vizita menita sa aduca un sprijin investitiilor din zona. S-a intalnit cu mai multi primari - fiecare cu problemele specifice localitatii sale - cu oameni de afaceri - care si-au prezentat la randul lor problemele intampinate in relatia cu reprezentantii Ministerului Mediului dar si realizarile in domeniu - si cu simpli cetateni pentru a lua pulsul judetului.Alaturi de ministrul Fechet s-a aflat si ... citeste toata stirea