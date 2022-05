Minor dat disparut, cautat de politisti

Duminica, 1 mai, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati de catre un barbat de 53 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca, la data de 30 aprilie 2022, nepotul sau, Neculai Alexandru Teodor, in varsta de 14 de ani, a parasit in mod voluntar domiciliul unchiului sau si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,55 metri, greutate - 45 de kilograme, ten alb, ochi verzi. La momentul disparitiei, acesta era imbracat cu o geaca ... citeste toata stirea