Minor retinut de Politie, pentru lovirea unui sofer de autobuz

Politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Ion Creanga au fost sesizati vineri, 1 martie, in jurul orei 15:30, de catre o femeie din localitatea Oniceni, cu privire la faptul ca soferul autobuzului in care este pasagera a fost lovit, informeaza IPJ Neamt."Din cercetarile efectuate de politisti a rezultat faptul ca, in jurul orei 15:15, in timp ce un barbat in varsta de 45 de ani, din localitatea Ruginoasa, conducator auto al unui mijloc de transport in comun, ce se deplasa pe ruta Roman ... citește toată știrea