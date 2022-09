Minora data disparuta, cautata de politistii romascani

Joi, 8 septembrie, politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, Sorina Maria Lupu, in varsta de 17 ani, a parasit in mod voluntar un complex de servicii sociale din Roman si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,53 metri, 55 de kilograme, par brunet, lungime medie, ochi caprui. La momentul disparitiei, aceasta era imbracata cu o bluza de culoare alba, o fusta lunga de culoare ... citeste toata stirea