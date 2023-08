Politistii din cadrul Politiei municipiului Roman au fost sesizati duminica, 6 august, de catre o femeie, in varsta de 43 de ani, din Roman, cu privire la faptul ca fiica sa, Lavinia-Elena Miron, in varsta de 17 ani, a plecat in mod voluntar de la domiciliu, din data de 1 august, si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,50 metri, greutate - 60 de kilograme, par saten, lung, prezentand o cicatrice la nivelul umarului stang. La momentul disparitiei ... citeste toata stirea