Minora din Stanita data disparuta, cautata de politisti

Sambata, 30 martie, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Sagna a fost sesizati, prin apel 112, de catre o femeie din comuna Stanita, cu privire la faptul ca fiica sa, Luminita Elena Birsan, in varsta de 13 ani, a plecat de la domiciliu in data de 28 martie, pentru a avea grija de animale pe camp, si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Ultima data, minora a fost vazuta in seara zilei de 28 ... citește toată știrea