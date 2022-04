Minora din Valeni data disparuta, cautata de politisti

Duminica, 10 aprilie, in jurul orei 00.00, politistii din cadrul Sectiei de Politie Rurala Dulcesti au fost sesizati de catre o femeie de 42 de ani, din Valeni, cu privire la faptul ca, in cursul aceleiasi zile, in jurul orei 22.00, fiica sa Gabi Mariana Grosu, in varsta de 17 ani, a parasit in mod voluntar domiciliul si nu a mai revenit pana in prezent, informeaza IPJ Neamt.Semnalmente: inaltime - 1,60 metri, greutate - 50 de kilograme, par castaniu, lung, ochi caprui, fara semne particulare. ... citeste toata stirea