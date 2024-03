Minora disparuta din comuna Stanita a fost gasita

Sambata dupa-amiaza, 30 martie, in jurul orei 16, IPJ Neamt a anuntat ca minora data disparuta din comuna Stanita a fost gasita. Mama fetei de 13 ani a anuntat politia sambata dimineata, ca aceasta disparuse inca de joi seara, dupa ce plecase pentru a avea grija de animale pe camp, fiind vazuta ultima data culegand flori, in apropierea padurii de langa satul Chicirea. Ea a fost gasita in stare buna, in livada satului Chicirea si, conform IPJ Neamt, nu a fost victima vreunei infractiuni. ... citește toată știrea