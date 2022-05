Mircia ZAHARIA, la ANIVERSARE

motto: "Animus risu novatur" (Cicero - "Oratio in Catilinam" I)O data, de doua ori, ba chiar si a treia oara am inceput acest text despre si pentru Mircea ZAHARIA la aniversarea celor 75 de ani. Din auzite stiu cate ceva despre o viata si o experienta care ma fac sa tresar. Pare a fi un om care detine cheile catorva profesii si in fata acestei bogatii ma simt novice. Un Om cu mai multe istorii.As trece drept ciudata sau nechibzuita daca m-as apuca sa scriu, cand atita de putine stiu, despre ... citeste toata stirea